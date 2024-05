Mateusz Borek wprost o przyszłości Artura Szpilki w KSW. Stanowcza ocena po walce z Wrzoskiem

To była pierwsza rzecz, którą Artur Szpilka zrobił w niedzielę po porażce na KSW. Wiemy, na co się zdecydował! Poruszające

Nie tak powrót do klatki po gali KSW: Colosseum 2 wyobrażał sobie Artur Szpilka. Po pokonaniu Mariusza Pudzianowskiego czekało go kolejne poważne wyzwanie. Tym razem zmierzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem, znanym kickbokserem, który może pochwalić się już rekordem 5-0 w MMA. Ostatnią wygraną dopisał w 14 sekund, właśnie ze Szpilką.

Wizyta Artura Szpilki u lekarza po dotkliwej porażce na KSW. Mamy nagranie! Towarzyszyli mu Khalidov, Juras i ukochana

Mateusz Borek o przyszłości Szpilki w KSW. Jasna ocena

Mateusz Borek udzielił wywiadu „Super Expressowi” po zakończeniu gali KSW 94. Dziennikarz i komentator wprost wypowiedział się na temat potencjalnej przyszłości Artura Szpilki w organizacji KSW.

- Ludzie chcą go oglądać! Nie jest to miejsce, żeby Artur Szpilka szedł po pas. Natomiast takie projekty jak KSW Epic, sprzedaż PPV, duże nazwiska, zainteresowanie i show. On do tego nadaje się kapitalnie – mówi Mateusz Borek w rozmowie z „Super Expressem”.

Cała rozmowa z Mateuszem Borkiem jest do zobaczenia na kanale KOLOSEUM „Super Expressu” na YouTube.

Gala KSW 94. Wyniki walk

Walka wieczoru: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (14-0, 11 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #3 (10-2, 4 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek #9 (4-0, 2 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #1 (9-1, 1 KO, 3 Sub) vs. Patryk Kaczmarczyk #2 (11-2, 3 KO, 2 Sub)

65,8 kg/145 lb: Ahmed Vila #7 (12-4-1 1 NC, 6 Sub) vs. Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub)

vs. Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub) 120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #4 (13-4, 4 KO, 9 Sub) vs. Štefan Vojčák #6 (7-1, 3 KO, 3 Sub)

vs. Štefan Vojčák #6 (7-1, 3 KO, 3 Sub) 65,8 kg/145 lb: Daniel Tărchilă #10 (7-2, 2 KO, 3 Sub) vs. Dawid Kareta (5-3, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy #8 (10-4, 8 KO, 1 Sub) vs. Ivan Vitasović #10 (12-6-1, 9 KO, 2 Sub)

vs. Ivan Vitasović #10 (12-6-1, 9 KO, 2 Sub) 56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft (5-1, 1 KO, 2 Sub) vs. Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub)

vs. Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub) 120,2 kg/265 lb: Patryk Tołkaczewski (0-1) vs. Michał Turyński (0-0)

vs. Michał Turyński (0-0) 83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #7 (11-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Bartosz Leśko #10 (13-4-2, 2 KO, 7 Sub)