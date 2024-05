Wizyta Artura Szpilki u lekarza po dotkliwej porażce na KSW. Mamy nagranie! Towarzyszyli mu Khalidov, Juras i ukochana

Artur Szpilka wrócił do klatki KSW po wygranej z Mariuszem Pudzianowskim i z pewnością nie tak wyobrażał sobie swoje kolejne starcie. W Ergo Arenie w końcu udało się doprowadzić do pojedynku z Arkadiuszem Wrzoskiem. Wcześniej odwoływany bój z kibicem Legii Warszawa z powodu kontuzji „Szpili” zakończył się błyskawicznie. Po czternastu sekundach walki sędzia zdecydował się na przerwanie pojedynku.

W sieci pojawiły się duże kontrowersje dotyczące przerwania pojedynku. Zdaniem wielu kibiców sędzia Piotr Jarosz zdecydowanie się pospieszył. Nagranie z wizyty u lekarza Artura Szpilki pokazuje, że była to jednak dobra decyzja!

Na wideo opublikowanym na kanale KOLOSEUM Super Expressu możemy usłyszeć, że Szpilka nie był do końca świadomy, co wydarzyło się w trakcie walki. U lekarza razem z nim pojawili się m.in. Łukasz „Juras” Jurkowski, ukochana Kamila Wybrańczyk czy Mamed Khalidov.

Dokonano tam pierwszej szybkiej analizy pojedynku Szpilka – Wrzosek. - Ściągnął cię do dołu. Poczekaj sekundę. Patrz! Tutaj jesteś już odcięty – mówił Khalidov. - Dobrze, że to przerwał – dodał „Juras”.

Gala KSW 94. Wyniki walk

Walka wieczoru: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (14-0, 11 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #3 (10-2, 4 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek #9 (4-0, 2 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #1 (9-1, 1 KO, 3 Sub) vs. Patryk Kaczmarczyk #2 (11-2, 3 KO, 2 Sub)

65,8 kg/145 lb: Ahmed Vila #7 (12-4-1 1 NC, 6 Sub) vs. Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub)

vs. Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub) 120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #4 (13-4, 4 KO, 9 Sub) vs. Štefan Vojčák #6 (7-1, 3 KO, 3 Sub)

vs. Štefan Vojčák #6 (7-1, 3 KO, 3 Sub) 65,8 kg/145 lb: Daniel Tărchilă #10 (7-2, 2 KO, 3 Sub) vs. Dawid Kareta (5-3, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy #8 (10-4, 8 KO, 1 Sub) vs. Ivan Vitasović #10 (12-6-1, 9 KO, 2 Sub)

vs. Ivan Vitasović #10 (12-6-1, 9 KO, 2 Sub) 56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft (5-1, 1 KO, 2 Sub) vs. Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub)

vs. Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub) 120,2 kg/265 lb: Patryk Tołkaczewski (0-1) vs. Michał Turyński (0-0)

vs. Michał Turyński (0-0) 83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #7 (11-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Bartosz Leśko #10 (13-4-2, 2 KO, 7 Sub)