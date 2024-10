Masternak wraca na ring! Znamy rywala i datę, w tle kolejna walka o tytuł mistrza świata

W grudniu zeszłego roku Masternak w dramatycznych okolicznościach przegrał batalię z Chrisem Billamem-Smithem. Stawką tego pojedynku był należący do Brytyjczyka pas mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej. "Master" po starciu w Bournemouth był załamany, ale kilka tygodni później zdecydował, że podejmie jeszcze jedną próbę wdrapania się na bokserski szczyt.

Masternak - Masson w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 37

By marzyć o kolejnej szansie, 16 listopada we Wrocławiu nie może pozwolić sobie na porażkę. Wiele bowiem wskazuje na to, że wygrany wskoczy na drugie, nieobsadzone aktualnie miejsce w rankingu federacji IBF. A to będzie oznaczać, że walka o pas będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Na tej samej gali ciekawie zapowiada się także pojedynek innego wrocławianina, Rafała Wołczeckiego. Jego rywalem będzie kubański pięściarz, bardzo dobrze znany w Polsce, Yaniel Evander Rivera.