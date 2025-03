i Autor: Gromda Mateusz Kubiszyn

Vlog Andrzeja Kostyry

Mateusz Kubiszyn o reakcji mamy na brutalne walki na gołe pięści! O to najbardziej się modli [WIDEO]

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn obronił pas mistrzowski GROMDY. W rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" Andrzejem Kostyrą opowiedział o pracy strażaka i jak łączy to z treningami do walk na gołe pięści. Na GROMDA 20 zmierzył się z Jakubem Słomką i w najdłuższej walce mistrzowskiej wygrał w piątej rundzie. - Mama ciężko to znosi - przyznał wprost.