Mateusz Masternak wraca na ring! Wszystko jasne, znamy datę i rywala

Tomasz Adamek poznał rywala na FAME MMA 21! To będzie hit, mamy oficjalne potwierdzenie walki

Michalczewski postanowił powiedzieć na temat swojego życia miłosnego. Z tyloma kobietami spotykał się jednocześnie, co za wyznanie!

Co za wyznanie!

GOAT Parobiec ostro o Tomaszu Adamku! Poszło o walkę byłego mistrza świata we freakach, zawodnik Gromdy nie gryzł się w język

To jak naprawdę wygląda 57-letni Mike Tyson powoduje gigantyczny szok. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Szczęki zbieraliśmy z podłogi

Bandura w końcu wypowiedział się o walce z Adamkiem. Bezpośrednie przesłanie do rywala. Podkreślił to zdecydowanie

Masternak po ponad 17 latach w zawodowym boksie doczekał się wymarzonego pojedynku o pas. W grudniu wrocławianin poleciał do Bournemouth, by zmierzyć się z pupilem miejscowych kibiców, Chrisem Billamem-Smithem. "Master" walczył znakomicie, po siedmiu rundach prowadził na punkty u dwóch sędziów, ale niestety doznał kontuzji żeber, nie wyszedł do ósmej odsłony i pas został w rękach Brytyjczyka.

Masternak wraca na ring! 20 kwietnia jego rywalem we Wrocławiu będzie Jean Jacques Olivier

Fizycznie - jak na taki uraz - doszedł do siebie dość szybko, ale mentalnie porażka w Anglii wciąż w nim siedzi. Być może zapomni o niej już wkrótce, bowiem 20 kwietnia Masternak ponownie zaprezentuje się między linami. Podopieczny Piotra Wilczewskiego wystąpi w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 34 we Wrocławiu, a jego rywalem będzie Jean Jacques Olivier.

Francuz wg. statystycznego portalu boxrec.com jest 43. pięściarzem na świecie w wadze junior ciężkiej. Stoczył 19 pojedynków, z czego 15 wygrał (w tym 10 przed czasem), dwa przegrał i dwa zremisował.