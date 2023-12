Mateusz Masternak zabrał głos w sprawie walki Adamek - Khalidov! Padło określenie "dudki fight", zaskakujące słowa

Janusz Gortat nie żyje. Drugi z synów Robert Gortat pożegnał go we wzruszającym wpisie

Adamek to były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych, Khalidov to były mistrz KSW także dwóch dywizji. Panowie skrzyżują rękawice 24 lutego w Gliwicach i choć pojedynek odbędzie się w klatce, to obowiązywać będą zasady boksu zawodowego. Zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów to Adamek jest faworytem tego starcia, ale zdaniem Masternaka wskazanie zwycięzcy nie jest wcale takie proste.

Masternak o Khalidov - Adamek: Podstawowe pytanie, czy to jest freak fight, czy sport fight, emotion fight czy dudki fight?

- Czy tu się da przewidzieć wynik? Tomkowi wiele kapitalnych i emocjonujących wojen ringowych żywot sportowy trochę skróciło. Ale wiemy, że w ringu to chodząca skała z wielkim sercem. Zawsze był świetnym kontrbokserem, więc dla napierającego Mameda to może być bardzo niebezpieczne. Mamed, legenda polskiego KSW, jest 4 lata młodszy i to widać. Zawsze słynął ze wszechstronności i pomysłowości w klatce. Pytanie, co zrobi, jeśli zostaną mu same ręce. Nie wiem, kto wygra tę walkę. Natomiast ładunek tego starcia wyczuwa się już dziś. Podstawowe pytanie, czy to jest freak fight, czy sport fight, emotion fight czy dudki fight? Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. I nawet nie chcę. Obejrzę to chętnie - napisał Masternak na Instagramie.

Masternak o Khalidov - Adamek: Jeśli faktycznie to jest freak, to podoba mi się taki!

Co więcej "Master", który kilkanaście dni temu w dramatycznych okolicznościach przegrał walkę o tytuł mistrza świata, nie wyklucza, że w przyszłości sam chętnie zmierzyłby się kimś pokroju Khalidova.

- Jeśli faktycznie to jest freak, to podoba mi się taki! Dwie legendy, dwóch sportowców, którzy na swoje nazwiska pracowali przez naście lat nie w mediach społecznościowych, tylko na sali w pocie czoła i dali nam masę sportowych emocji. I śmiem stwierdzić, że w tego typu zestawienia i ja kiedyś może wejdę. Sport górą🥊👊 - dodał Masternak.