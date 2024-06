Michalczewski opisał bolesne i wyczerpujące chwile. Minęło wiele czasu, cały czas o tym myśli

Dariusz Michalczewski już w latach zawodowej pięściarskiej kariery wzbudzał spore kontrowersje. Niektórzy rodacy mieli mu za złe dość zażyłe związki z Niemcami. Jednak fakt jest taki, że "Tiger" jako jeden z nielicznych po zakończeniu profesjonalnej przygody ze sportem osiadł na dobre w Polsce i to tutaj płaci podatki i robi wszystko, by pomagać swoim doświadczeniem i kontaktami innym. Angażuje się też w społeczne kwestie. Mieszkający na co dzień w Gdańsku Michalczewski kwestował przy okazji Święta Zmarłych i udzielał się przy akcjach charytatywnych. Gdyby jednak nie sport, to byłby tylko jednym z wielu. Wie o tym sam zainteresowany i czasem wraca do lat wyrzeczeń, ale i pięknych chwil. Opisał je po raz kolejny na Instagramie.

Michalczewski o trudnych latach

Na portalu społecznościowym Dariusz Michalczewski postanowił odnotować 19-lecie zakończenia zawodowej kariery w boksie. A wydawałoby się, że to było wczoraj. Czas leci nieubłaganie. Jednak nawet upływające lata nie sprawiają, że "Tiger" zapomina, jak wyglądało jego życie. Z jednej strony było w nim wiele wspaniałych momentów chwały. Z drugiej - wszystkie sukcesy okraszone musiały być ciężką, codzienną pracą. Właśnie o tych blaskach i cieniach "Tiger" pisał w specjalnym wpisie na Instagramie.

Szczere słowa Dariusza Michalczewskiego

"Dziś mija 19 lat od zakończenia mojej zawodowej kariery bokserskiej. Były to lata pełne wyzwań, ciężkiej pracy i niezapomnianych chwil. Każdy trening, każdy pojedynek wymagały ode mnie ogromnego poświęcenia i determinacji. W ringu dawałem z siebie wszystko, aby reprezentować Polskę i osiągać kolejne sukcesy" - napisał Michalczewski w pierwszej części opisu do materiału z wyjątkowych chwil na ringu. "Teraz, patrząc wstecz, czuję dumę z tego, co udało mi się osiągnąć, oraz wdzięczność za wsparcie, które otrzymywałem od moich fanów i najbliższych. Moja przygoda z boksem może się zakończyła, ale sport zawsze będzie ważną częścią mojego życia" - dodał dalej.