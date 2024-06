Mariusz Pudzianowski niespodziewanie wypalił o kochankach i sąsiadce! Pytanie o żonę wywołało stanowczą reakcję gwiazdora KSW, krótko

Mamed Khalidov dobitnie o porażce Artura Szpilki. Wytknął mu to bez wahania, nie mógł powstrzymać śmiechu

Pomimo upływu lat, Mariusz Pudzianowski dalej może pochwalić się ogromną popularnością, co przekłada się na ogromne zainteresowanie publikowanymi przez niego w mediach społecznościowych postami i relacjami. Były strongman, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW ceni sobie jednak prywatność i rzadko wypowiada się chociażby o sprawach sercowych oraz o tym, czy w jego życiu jest ktoś szczególny. Nie sprawia to jednak, że zainteresowanie internautów w tym temacie spada, a wręcz przeciwnie. Tym razem kolejny z fanów Pudzianowskiego postanowił zapytać go o ewentualną małżonkę i z pewnością nie spodziewał się takiej odpowiedzi, jaką otrzymał od siłacza. Ten niespodziewanie wypalił jednym zdaniem.

- Mariusz żonę masz? - postanowił zapytać swojego idola jeden z użytkowników Instagrama. Jak się okazało, nie musiał długo czekać na odpowiedź. - Nie ale dwie kochanki i sąsiadkę dobrą - wypalił Mariusz Pudzianowskim, czym wywołał lawinę śmiechu u innych internautów i zbierając kilkadziesiąt polubień pod swoją odpowiedzią.

i Autor: Instagram/ pudzianofficial screen Mariusz Pudzianowski o kochance

Pomimo tego, że Mariusz Pudzianowski regularnie jest pytany przez swoich fanów o to, czy w jego życiu jest ktoś szczególny, "Dominator" konsekwentnie zachowuje te informacje w tajemnicy dodając jedynie, że w jego życiu wszystko jest poukładane.