Mike Tyson pokazał nagranie i wywołał lawinę komentarzy. Fani boją się o zdrowie swojego idola, nie wygląda to dobrze

Mike Tyson ostro trenuje do walki z Jakem Paulem

Mike Tyson zaliczany jest do grona najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej w historii tej dyscypliny. Najmłodszy mistrz świata wagi ciężkiej w historii, 19 pierwszych walk wygranych przez nokaut, niepokonany w 37 walkach z rzędu. Choć ostatnie lata kariery nie były już tak udane, to „Bestia” i tak ma już miejsce na kartach historii boksu. Tyson jednak po zakończeniu zawodowej kariery w 2005 roku wcale nie chciał całkiem zrywać z boksem. Planował serię walk pokazowych, ale odbyła się tylko jedna – w 2006 roku starł się z Coreyem Sandersem. Do tego typu aktywności Tyson wrócił dopiero w 2020 roku, gdy stanął naprzeciwko Roya Jonesa Jr., innej legendy boksu. Po czterech latach „Bestia” znów chce się bić.

Mateusz Masternak o najbliższej walce, celach na przyszłość, synach i Adamku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mike Tyson udostępnił film z treningu. Fani podzieleni

Teraz rywalem Mike'a Tysona będzie jednak nie inny weteran, a zdecydowanie młodszy Jake Paul. Youtuber i bokser jest młodszy od swojego oponenta o 31 lat, więc fani Tysona mogą mieć obawy co do tego, jak poradzi on sobie ze zdecydowanie mniej wyeksploatowanym zawodnikiem. Co więcej, obawy zdają się potwierdzać filmiki, jakie udostępnia Mike Tyson ze swoich treningów. Choć 58-latek wygląda na nich całkiem solidnie, jak na swój wiek, to raczej trudno będzie mu dorównać, zwłaszcza wytrzymałością, z zawodnikiem przed 30-tką. „Ludzie nie rozumieją starzenia się. Przez krótki czas może zrobić to, co młodszy zawodnik. Ale nie dorówna 20-kilkulatkowi”, „Naprawdę przykro się to ogląda” - piszą internauci.