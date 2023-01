Mike Tyson znowu oskarżony o gwałt! Ofiara żąda 5 mln odszkodowania

W 1990 roku Tyson miał zwabić kobietę do swojej limuzyny po wyjściu z klubu nocnego September's w mieście Albany, stolicy stanu Nowy Jork. Wewnątrz auta miało dojść do gwałtu. Klub, w którym bokser miał poznać dziewczynę, był w tamtym czasie jednym z jego ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu.

W tym miesiącu w sądzie złożono pozew w tej sprawie. Taką możliwość, dotyczącą wypadków sprzed wielu lat, dała ofiarom nowojorska ustawa pod nazwą Adult Survivors.

Obowiązująca od listopada ub. r., na 12 miesięcy otworzyła domniemanych ofiarom napaści na tle seksualnym możliwość dochodzenia roszczeń w procesach cywilnych, w związku z przestępstwami popełnionymi przed laty. W normalnym trybie taka sprawa, jak ta sprzed ponad 30 lat, uległaby przedawnieniu. Ustawa je zniosła. Oskarżenie przeciwko Tysonowi jest pierwszym złożonym w hrabstwie Albany na podstawie nowego prawa.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze tego typu oskarżenie w życiu słynnego boksera, a co więcej – dotyczy tego samego okresu, co poprzednie, co w teorii mogłoby uprawdopodabniać całą sprawę. Wówczas Tyson odsiedział trzy lata z sześcioletniego wyroku wydanego w 1991 r. za gwałt na 18-letniej Desiree Washington.

W sprawie z Albany zostało złożone oświadczenie pod przysięgą, podpisane w zeszłym miesiącu przez rzekomą ofiarę – której tożsamości nie ujawniono w dokumentach sądowych. Mówi ono, że kobieta poznała Tysona na początku lat 90. w klubie tanecznym (obecnie to przybytek ze striptizem pod nazwą The Red Envelope), który był wówczas jednym z najpopularniejszych tego typu miejsc w okolicy.

Kobieta: Dotykał mnie, próbował całować i ściągnął spodnie

Z akt sądowych wynika, że ofiara i jej koleżanka zaczęły spotykać się z Tysonem i jego kierowcą w nocnym klubie. Żelazny Mike był widywany w September’s często. Krytycznego wieczora miał powiedzieć kobietom o przyjęciu i poprosił je, by do niego dołączyły. Kobieta i jej przyjaciółka zostały rozdzielone. Koleżanka ofiary poszła do swojego samochodu. Powódka z kolei znalazła się w limuzynie Tysona i była z nim sam na sam.

Tam, według zeznania kobiety, Tyson zaczął ją dotykać i próbował pocałować. Jak dodała, wiele razy mówiła „Nie” i prosiła, by przestał. Jednak bokser nadal ją napastował, po czym ściągnął jej spodnie i zgwałcił. Innych szczegółów incydentu oświadczenie powódki nie zawiera. Nie wiadomo więc na przykład, czy kierowca siedział w samochodzie oraz czy wszystko odbyło się na postoju, czy w czasie jazdy.

Ofiara domniemanego gwałtu chce 5 mln USD

Domniemana ofiara twierdzi, że doznała obrażeń fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, w tym poczucia wstydu, depresji, tendencji do przemocy i uzależnienia. Incydent – jak podkreśla – zahamował jej zdolność do rozwijania zdrowych relacji z mężczyznami oraz spowodował, że doświadcza ataków paniki i przykrych wspomnień. Z tego powodu zażądała 5 mln dolarów odszkodowania od Mike’a Tysona. Oskarżony, który mieszka w Nevadzie, musi zostać powiadomiony o toczącym się procesie przed 27 stycznia, zgodnie z dokumentami sądowymi.