Mistrzostwa Polski juniorów w boksie. Patryk Misiun bił mocno, ale na medal jeszcze musi poczekać

Kolejnym etapem były bowiem XXXI Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, które odbyły się w Ciechocinku. Młody pięściarz startował w kategorii do 60 kg. W eliminacjach jego rywalem był Wojciech Knapiak, z którym nie miał większych problemów. Poradził sobie wyśmienicie. Sędziowie byli zgodni, co do werdyktu tego pojedynku. Przyznali wygraną 5:0 zawodnikowi z Warszawy.

W ćwierćfinale Misiun mierzył się z Wiktorem Brodzikiem. Utalentowany bokser nie ukrywał, że w mistrzostwach jego celem było dostanie się do strefy medalowej. Tym razem się nie udało, bo przeciwnik okazał się mocniejszy. Jednak jego pogromca nie zdołał przebić się do finału.

i Autor: archiwum prywatne Patryk Misiun

