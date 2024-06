Jan Błachowicz udał się na rower aż tu nagle spotkał na chodniku to. Niespodziewany towarzysz byłego mistrza UFC

Niestety były mistrz UFC zmaga się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Zwyrodnienie w barkach powoduje ogromny ból oraz stopniowe ograniczenie ruchomości w stawie. 41-latek ma już za sobą dwie operacje, jednak jego powrót do klatki zależy przede wszystkim od tego, jak szybko wyzdrowieje. Kilka tygodni temu na antenie "Polsatu Sport" wypowiedział się na temat swojego powrotu do klatki. - Jak wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec roku chciałbym wystartować. (…) Cztery tygodnie po operacji prawego barku. Jak na ten moment, to jest całkiem przyzwoicie, ale jeszcze jest długa droga. Ostatecznie wszystko się wyjaśni jak przyjdę na trening, jak zrobię sparing jakiś mocniejszy i zobaczę jak barki będą się zachowywać - przekazał Błachowicz.

i Autor: Instagram/Jan Błachowicz

Błachowicz spotkał żółwia na trasie rowerowej! Były mistrz UFC był zaskoczony

Błachowicz często się dzieli ze swoimi fanami swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Były mistrz UFC jest bacznie obserwowany przez kibiców sportów walki, ponieważ wszyscy liczą na szybki powrót do klatki 41-latka. Na ostatniej przejażdżce na rowerze Błachowicz niespodziewanie na swojej drodze spotkał żółwia, który nagle wyszedł z trawy na chodnik. "Cieszyński Książę" w żartobliwy sposób zwrócił się do zwierzęcia, żeby uciekał, bo ktoś go może rozjechać.