Na jaw wyszła cała prawda na temat wykształcenia Julii Szeremety! Mało kto wiedział, do wszystkiego się przyznała!

Julia Szeremeta postanowiła zabrać głos na temat swojego wykształcenia! Gwiazda polskiego sportu w rozmowie z "Eurosportem" przyznała, że sprawa jej kariery sportowej odbiła się na wykształceniu. Słowa, które wypowiedziała srebrna medalistka olimpijska nie pozostawiają wątpliwości!

Julia Szeremeta szczerze o swoim wykształceniu. Mało kto o tym wiedział!

Do informacji w sprawie wykształcenia Szeremety doszedł pierwotnie "Przegląd Sportowy", który podawał, że polska gwiazda skończyła szkołę podstawową i gimnazjum, a potem zaczęła naukę w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie. Jak przyznała w rozmowie z "Eurosportem", musiała przerwać naukę ze względu na karierę. Sama jednak chce zdać maturę z dobrym skutkiem.

- Niestety, liceum musiałam przerwać ze względu na wyjazdy. My jesteśmy 270 dni [w roku - przyp.red] na kadrach, więc z tego powodu nie mogłam kontynuować szkoły. W stu procentach poświęciłam się kwalifikacji [do igrzysk olimpijskich - przyp.red]" (...) Teraz wróciłam do szkoły i nadrabiam (...) Nie za fajnie, ale nie jest najgorzej. Chcę skończyć szkołę, napisać dobrze maturę, pomyślimy co dalej - mówi polska gwiazda boksu.