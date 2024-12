i Autor: Instagram/marcin.najman Andrzej Gołota, Marcin Najman

Potrzeba 10 mln złotych

Najman, Gołota i Włodarczyk połączyli siły w szczytnym celu. Trzylatka mierzy się z okropną chorobą! Potrzeba fortuny na kosztowne leczenie

Dwie gwiazdy polskich sportów walki łączą siły, by pomóc zaledwie 3-letniej Amelii. Dziewczynka mierzy się z okropną chorobą. Zespół Retta to rzadkie, postępujące i ciężkie zaburzenie neurologiczne. Marcin Najman i Andrzej Gołota połączyli siły, by pomóc dziewczynce w bardzo nierównej walce o powrót do zdrowia. Potrzeba wielkich pieniędzy na kosztowne leczenie.