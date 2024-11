TYLKO U NAS!

Marcin Najman szalał za DJ-ką z okazji swoich imienin. Piękne kobiety i dzikie pląsy. Kulisy teledysku [GALERIA]

Marcin Najman obchodził w długi, listopadowy weekend imieniny. Mimo to, „Cesarz” jak zawsze postanowił spędzić ten czas produktywnie. Najman szykuje się do swojego startu nie tylko w kolejnym pojedynku, ale także na… Eurowizji! W niedzielę, 10 listopada szalał za DJ-ką. Wszystko z powodu nagrywania teledysku do nowej wersji jego utworu „Jest jak jest”. Oryginał piosenki odsłuchało na samym YouTube ponad 350 tysięcy osób.