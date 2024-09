i Autor: Instagram/Marcin Najman Marcin Najman zawalczy na FAME: The Freak

Wielki powrót

Marcin Najman powrócił do FAME MMA! Ogłoszono jego walkę. Szokujący rywal

Bartosz Olszewski 20:05

Wielki powrót Marcina Najmana do FAME MMA stał się faktem. „Cesarz” wejdzie do klatki podczas gali FAME: The Freak już 4 października w szczecińskiej Netto Arenie. Najman poznał zaskakującego przeciwnika. Fani byli w szoku, gdy poznali to zestawienie. On też długo czeka na kolejną wygraną.