Najman potężnie odpalił się na Adamka. Ostro rzucał mięsem, zwyzywał „Górala” od klaunów i pijaczyn

Coraz gorętszy konflikt Adamka z Najmanem

Przypomnijmy, że Tomasz Adamek udanie zadebiutował w FAME MMA, wygrywając bez większych problemów z Patrykiem „Bandurą” Bandurskim. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem „Górala”, który dzień po gali miał wracać do USA. Polski pięściarz wszedł na pokład samolotu z Polski do Stanów Zjednoczonych, ale został wyprowadzony przed startem z powodu... bycia pod wpływem alkoholu. Początkowo Adamek zapowiadał nawet kroki prawne wobec linii lotniczych, ale ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Jego zachowanie w samolocie odbiło się szerokim echem w środowisku, a mocno komentował je m.in. Marcin Najman.

Do uszu Tomka Adamka doszło, co mówił o nim „El Testosteron” i nie pozostał mu dłużny. Niedawno w rozmowie z Marcinem Cholewińskim wykpił Najmana. – To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku – śmiał się Adamek w rozmowie z Marcinem Cholewińskim. Nie było wątpliwości, że Najman odpowie na te słowa, ale zrobił to w naprawdę ostrych słowach.

Marcin Najman poświęcił Adamkowi specjalne nagranie na swoim profilu na Instagramie. – Adamek, ja ci powiem tak. Twierdzisz, że jestem w cyrku, jestem klaunem, ale w tym cyrku bierzesz udział już od jakiegoś czasu i gwarantuję ci, że większego klauna od ciebie w naszym freak fightowym środowisku nie ma – zaczął, jeszcze stosunkowo spokojnie, Najman – Twierdzisz, że sprzedała cię staruszka, dlatego wyleciałeś na pysk z samolotu, że cię nie rozpoznała, miałeś podbite oko i byłeś wypity. A może właśnie cię rozpoznała i pamięta, że w Stanach, ty pijaczyno, byłeś skazany za jazdę pod wpływem. Może się właśnie tego obawiała, że jesteś naj***y i będziesz k***a stery przejmował od pilotów. Zacząłeś pyskować, więc cię wzięli, wy***li. Prosta sprawa. Nie kozacz, bo się zasłaniasz tym boksem, z youtuberami walczysz k***a, a się boksem zasłaniasz. Załóż małe rękawice, wyjdź do walki w MMA i zobaczymy, jaki będziesz kozak – odpalił się Najman.

„El Testosteron” w dalszej części nagrania podał za przykład Fonfarę, który nie bał się wyjść walczyć w MMA. Na koniec dopiekł jeszcze raz Adamkowi. – Nigdy w MMA nie będziesz nic umiał, ja widziałem, jak ty się zabierałeś za kopanie u Łukasza Jarosza, to dzięki Bogu sobie nogi nie połamałeś. Ja to wszystko znam Adamek, jesteś cienki, jak dupa węża – zakończył zawodnik CLOUTMMA. Wideo można znaleźć na profilu Najmana na Instagramie.