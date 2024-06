Tomasz Adamek bez ogródek o Marcinie Najmanie! Mówi o klanach w cyrku. Niespodziewanie uderzył w niego z całą mocą

W ostatnich tygodniach głośno było o aferze z udziałem Tomasza Adamka, który po występie na gali FAME 21 chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, jednak został on poproszony o opuszczenie pokładu samolotu. "Góral" po pewnym czasie odniósł się do całej sprawy, jednak jego zachowanie nie tylko odbiło się szerokim echem w mediach, ale również było idealną okazją na wbicie pięściarzowi paru szpilek. Takiej okazji nie zmarnował chociażby Marcin Najman, który nie dawał zapomnieć o sprawie publikując kolejne wpisy w mediach społecznościowy. O jego "zaczepki" zapytany został ostatecznie sam Adamek i jego mina nagle zrobiła się nietęga.

Sonda Kto wygrałby walkę Marcin Najman - Tomasz Adamek? Marcin Najman Tomasz Adamek

- To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku - zakończył z nieukrywanym uśmiechem Adamek nie kryjąc swojej niechęci do Marcina Najmana.

Taka wypowiedź "Górala" z pewnością będzie dopiero początkiem większej wymiany, ponieważ Marcin Najman niejednokrotnie udowadniał już, że takie odpowiedzi są dla niego wodą na młyn i możemy spodziewać się niebawem kolejnego wpisu "Cesarza" skierowanego w stronę Tomasza Adamka.

Tomasz Adamek o Marcinie Najmanie pic.twitter.com/OzBdKJoTQW— Venek (@Venek__) June 12, 2024