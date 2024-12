Niepublikowane zdjęcia Sylwii Dekiert z seksownej sesji! Inspirujące słowa znanej dziennikarki

Usyk - Fury 2. To najlepszy trailer w historii sportów walki! Opadnie wam wszystko, co tylko może opaść

Tą pasją jest siłownia i to właśnie w tym temacie Dekiert zamieściła ostatnio długi wpis na Instagramie.

- "Brak wiary powoduje, że ludzie boją się przekraczać swoje granice, a ja uwierzyłem w siebie" - Muhammad Ali. Pamiętam jak dwa lata temu pojawiłam się na siłowni. Waga 48 kg, brak siły i jedna myśl: "Pewnie wszyscy będą się gapić i komentować: Boże, jaka chuda, po co ona tu przyszła jak 4-kilogramowego ciężaru nie podniesie". Ale nikt się nie gapił, nikt nie komentował. Dzięki mojemu trenerowi Tomkowi Szumnemu skupiłam się na sobie, a on skupił się na mojej diecie i ćwiczeniach. Od tego zaczęliśmy. Ryż, kurczak, odżywki białkowe. I tak w kółko 🙄 Pomogło. Waga skoczyła do 53 kg (nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa!), mam więcej mocy ale przede wszystkim mam pasję. Przez wiele lat moje życie toczyło się na odcinku praca - dom. Czas wolny dla siebie nie istniał, bo przecież muszę wszystko ogarnąć sama i zrobić to na tip top..🫣W końcu nauczyłam się przyjmować pomoc i wyrzuciłam ze swojego słownika to cholerne "sama zrobię to lepiej". W komentarzach moich social mediów kobiety pytają jak radzę sobie z pracą i wychowaniem trójki dzieci. Odpowiadam: nie radzę sobie :-) Czasami naprawdę ledwo żyję. Ale walczę. Dwa razy w tygodniu zostawiam telefon w szatni i mam godzinę dla siebie. I jest cudownie - napisała Dekiert.

Seksowna sesja Sylwii Dekiert

Wpis okraszony został dwiema fotkami z najnowszej sesji, którą wymyślił i wyprodukował mąż Dekiert, Sławomir Nelup. Zdjęcia zrobił Marcin Klaban, a za make-up odpowiedzialna była Katarzyna Kolwińska.

Zdjęć oczywiście zrobiono więcej, a kilka premierowo możecie zobaczyć tylko u nas. Zobaczycie je w galerii poniżej!