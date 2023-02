O takiej kasie może pomarzyć wielu wybitnych pięściarzy! Znany YouTuber zdradził, ile zarobił za walkę z Furym

Znamy ceny biletów na walkę Różańskiego o tytuł mistrza świata w Polsce! Trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni!

Paul do starcia z Furym przystępował z nieskazitelnym rekordem, ale w sześciu poprzednich wygranych pojedynkach nie mierzył się jeszcze z zawodowym pięściarzem. Przed batalią z bratem mistrza świata wagi ciężkiej był jednak pewny wygranej. I choć w ostatniej 8. rundzie udało mu się posłać rywala na deski, to sędziowie wypunktowali zwycięstwo Fury'ego. Paul po wszystkim docenił klasę przeciwnika i chętnie po raz drugi wyszedłby z nim do ringu. I zapewne po raz drugi zgarnąłby fortunę.

Jake Paul za walkę z Tommym Furym zarobił 30 milionów dolarów

Fury, choć wygrał, zarobił za batalię w Arabii Saudyjskiej "tylko" cztery miliony dolarów. Tylko, bo Paul w mediach społecznościowych zdradził właśnie, że na jego konto wpłynęło... 30 milionów dolarów! O takiej kasie może pomarzyć wielu wybitnych pięściarzy. Nic więc zatem dziwnego, że mimo porażki Paul jest chętny na kolejne starcia w boksie...