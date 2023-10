Ołeksandr Usyk bez ogródek o walce z Tysonem Fury'm. Aż zawrzało. Jednoznaczny warunek Ukraińca, jest błyskawiczna riposta

Prawdopodobnie nie ma bardziej wyczekiwanej walki w świecie pięściarstwa niż starcie Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. Choć o takiej możliwości mówi się od dłuższego czasu, przez wiele miesięcy nie było konkretów. Dopiero niedawno ogłoszono, że do walki faktycznie dojdzie i mówiono o dwóch terminach. Koniec grudnia 2023 roku, albo styczeń 2024 roku. Bardziej prawdopodobny wydawał się grudzień, ale chyba nikt nie spodziewał się tak trudnej przeprawy Tysona Fury'ego z Francisem Ngannou.

Dlatego tuż po starciu Brytyjczyka z byłym mistrzem UFC menedżer tego pierwszego, Frank Warren wykluczył grudniowy termin. - Nie ma szans, żebyśmy się na to zdecydowali. Tyson ma za sobą trudną walkę z Francisem i musi dojść do siebie i odpocząć. Dopiero później zacznie przygotowania - powiedział promotor. Reakcja Usyka miała być zdecydowana.

- Walka odbędzie się 23 grudnia, mamy ją w kontrakcie. Będzie albo 23 grudnia, albo nigdy - zagroził Ukrainiec cytowany przez portal mirror.co.uk. Warren ponownie podkreślił, że grudniowy termin nie wchodzi w grę. - To się uda, ale nie będzie to 23 grudnia. To szaleństwo, że niektórzy ludzie sugerują, że może to się jeszcze wtedy odbyć. Datę ogłosimy w odpowiednim momencie. Walka odbędzie się w styczniu lub lutym - podkreślił Warren.