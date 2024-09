Oskarżali ją na igrzyskach, że jest mężczyzną. Teraz skradła show na pokazie mody. Wow!

O Imane Khelif i Lin Yu-Ting podczas niedawnych igrzysk usłyszał cały świat. I to jeszcze zanim zostały mistrzyniami olimpijskimi, bo ich występ w Paryżu budził ogromne emocje. W zeszłym roku obydwie pięściarki zostały zdyskwalifikowane przez Międzynarodową Federację Bokserską (IBA) w trakcie mistrzostw świata. Federacja zarządzana przez Rosjanina Umara Kremlowa twierdziła, że Algierka i Tajwanka nie przeszły testu płci, ale skonfliktowany z nią MKOl dopuścił zawodniczki do olimpijskiego turnieju. W nim Khelif i Lin nie miały sobie równych, zdobyły po złotym medalu, a to tylko dolało oliwy do ognia. Świat nadal podważa ich sukces i oczekuje wyjaśnień w temacie ich badań. Te mają pojawić się w listopadzie, ale zawodniczki na razie nie zaprzątają sobie tym głowy. Algierka skorzystała ostatnio z okazji i pojawiła się na prestiżowym pokazie mody w Mediolanie!

Na igrzyskach podważali jej płeć. Nie do wiary, jak wygląda teraz Imane Khelif. Niesamowita metamorfoza pięściarki

Imane Khelif skradła show na pokazie mody

W stolicy Lombardii trwał coroczny tydzień mody, który zgromadził wiele gwiazd. Jedną z nich okazała się właśnie Khelif. W sobotę Algierka wzięła udział w pokazie "Bottega Veneta" na wiosnę/lato 2025. Jej obecność nie umknęła fotografom, a 25-latka chętnie pozowała do zdjęć w zupełnie innej odsłonie. Na każdym kroku towarzyszył jej arabski "Vogue", który już wcześniej zrobił z nią sesję, a teraz zaprezentował kulisy z jej pierwszego w życiu tygodnia mody.

Khelif pojawiła się na pokazie w casualowym stroju zaprojektowanym przez Matthieu Blazy'ego. To on odpowiadał za całe show, na którym zagościły też m.in. Kendall Jenner, Julianne Moore czy... Armand Duplantis. W kulisach arabskiego "Vogue" widać, że rekordzista świata w skoku o tyczce spotkał algierską pięściarkę i dwie gwiazdy ostatnich igrzysk zapozowały do wspólnych zdjęć.