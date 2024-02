Ostra sprzeczka Raubo z Jurasem o walkę Adamek – Khalidov! Jurkowski wyprowadził legendarnego trenera z równowagi

Eksperci podzieleni w ocenie walki Adamek - Khalidov!

Starcie Adamek – Khalidov to nie lada gratka dla fanów sportów walki w Polsce. Pojedynek zaplanowano na zasadach bokserskich i w bokserskich rękawicach, więc trudno się dziwić, że większość stawia na Tomasza Adamka jako faworyta – mimo że ostatnią walkę stoczył on 5 lat temu. Jedyne, co będzie przemawiało na korzyść Khalidova to fakt, że Adamek nie będzie mógł zamknąć go w narożniku – walka odbędzie się bowiem okrągłej klatce KSW. Jednym z tych, którzy są pewni zwycięstwa Adamka, jest trener Zbigniew Raubo, który krytycznie wypowiedział się nawet o samej walce. Teraz jednak w programie Andrzeja Kostyry jego ocena wyniku pojedynku została skonfrontowana z przedstawicielem środowiska MMA – Łukaszem „Jurasem” Jurkowskim – który starał się naświetlić obszary, w których Mamed może szukać swoich szans.

Jurkowski szuka szans dla Mameda, ale Zbigniew Raubo jest nieprzejednany

Z tej dyskusji niejednokrotnie wynikła ostra sprzeczka! – Czy Tomasz Adamek boksował kiedyś w klatce? – Pytał „Jurkowski” w kontrze do słów Zbigniewa Raubo, że Khalidov nie ma pojęcia o boksie – to może robić kolosalną różnicą – przekonywał „Juras”. – Ale Tomek Adamek ciebie palnie na klatce schodowej, na klatce takiej, w kinie, w kawiarni i wszędzie! – mówił wyraźnie rozsierdzony trener boksu.

Andrzej Kostyra przytoczył z kolei słowa Artura Szpilki, że dla niego Mamed jest faworytem. Jurkowski ponownie zauważył, że wszystko przemawia za Adamkiem, ale upatrywałby on korzyści we wspomnianej już klatce. – Panowie, ja nie mam prawa podważać zdania Szpilki czy Jurasa – zaczął w odpowiedzi Raubo – to jest ich zdanie i to trzeba uszanować, mają prawo tak myśleć. (…) Mają prawo w to wierzyć. Moje zdanie jest takie i nikt się nie musi z tym zdaniem zgadzać: faworytem stuprocentowym w tej walce jest Tomasz Adamek. (…) takich Mamedów w ringu pokonał dziesiątki, wychodził do wielkich. A Mamed jest wielki, wspaniały, ale w swojej dyscyplinie – ocenił legendarny trener. Cała rozmowa Andrzeja Kostyry ze Zbigniewem Raubo i Łukaszem Jurkowskim w materiale powyżej!