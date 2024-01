Trener Raubo masakruje walkę Khalidov - Adamek: To jest szopka! Brutalna opinia

Już za kilka tygodni dojdzie do wielkiego starcia Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem, którzy zmierzą się w walce bokserskiej w klatce podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC, która zaplanowana jest na 24 lutego. O ile nie brakuje fanów sportów walki, którzy są zachwyceni takim zestawieniem, to trener Zbigniew Raubo nie podziela tego zdania i uważa, że walka bokserska w oktagonie to show i szopka.

Zbigniew Raubo o walce Khalidov - Adamek: To jest szopka | Andrzej Kostyra

Zbigniew Raubo nazywa walkę Khalidov - Adamek szopką! Brutalna ocena walki wieczoru KSW EPIC

- (...) Ja jestem bardziej przeciwnikiem nazywania tego walką bokserską. Walka bokserska to jest ring, a nie żadna klatka. Wszystko, co się odbywa na schodach, pod schodami, w pokoju, w klatce czy nad klatką, to jest szopka, to jest cyrk i show. - brutalnie określił pojedynek Khalidova z Adamkiem trener Raubo nie zostawiając suchej nitki na formule boksu w klatce, z czym nie zgodził się Andrzej Kostyra. To jednak nie koniec.

- Powiem inaczej: To byli prawdziwi wojownicy 10 lat temu... Jeden wielki, drugi wielki, panowie... Dzisiaj to już jest słabsza wersja Tomka i słabsza wersja Mameda. Tomek jest wielkim mistrzem - przepraszam, był. Nic nikomu nie musi udowadniać, ale ta walka, ten pojedynek, ta szopka będzie nierówna. - dodał były pięściarz tłumacząc, że Mamed jego zdaniem nie ma zbyt wielkich szans z Adamkiem w boksie, tak samo jak "Góral" nie miałby żadnych szans z Khalidovem w MMA. W tym starciu obstawia więc, że jako zwycięzca z klatki wyjdzie Tomasza Adamek. Zobaczcie całą rozmowę z trenerem Raubo w naszym materiale wideo powyżej!