Mamed Khalidov ujawnił całą prawdę o negocjacjach walki z Adamkiem w KSW! Tak to wyglądało za kulisami

Federacja KSW z przytupem zakończyła 2023 rok. Chwilę po ostatniej gali w roku - XTB KSW 89, włodarze organizacji postanowił ogłosić, że 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice dojdzie do wydarzenia KSW EPIC, podczas której dojdzie do wyczekiwanego starcia Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. W ostatnim czasie dużo mówiło się o tym starciu, jednak brakowało kropki nad i w postaci oficjalnego ogłoszenia. Tuż po konferencji, na której świat dowiedział się o tej walce, Mamed Khalidov nie ukrywał w rozmowie z przedstawicielami mediów, że dla niego to kolejna próba sprawdzenia się i wyzwanie, jakiego potrzebował. Przy okazji zdradził, jak ustalono długość pojedynku, który odbędzie się w formule bokserskiej w oktagonie.

Mamed Khalidov po ogłoszeniu walki z Tomaszem Adamkiem. Ujawnił, jak wyglądały kulisy dopinania pojedynku

- Negocjacje prowadził Martin i żadnych spornych sytuacji nie było. To miała być walka bokserska – jedyne co, no to jeśli w KSW, no to w klatce, a reszta zasad jest bokserskich. Waga 99 kilogramów i 6 rund. Propozycja padła 8, 6, 10, chyba nawet 4 rundy. Jakoś stanęliśmy na sześciu. - wyznał w rozmowie z Andrzejem Kostyrą Khalidov zaraz po oficjalnym ogłoszeniu jego najbliższej walki z Tomaszem Adamkiem. Zobaczcie całą rozmowę z materiale wideo powyżej!