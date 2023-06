Ostry żart Tomasza Adamka do makijażystki w telewizji. Zrobił się młyn w komentarzach

Tomasz Adamek co jakiś czas pojawia się w ojczyźnie. Legenda pięściarstwa na stałe osiadła za Wielką Wodą, ale powroty ze Stanów Zjednoczonych do Polski nie oznaczają laby i ciągłego relaksu. Jako ekspert w dziedzinie boksu chętnie dzieli się swoją wiedzą w mediach. Stara się przyjmować zaproszenia do programów telewizyjnych i opowiada w nich o tajnikach starć w ringu. Tym razem został poproszony o zjawienie się w studiu telewizyjnym Polsatu. To tam doszło do wymiany zdań z makijażystką. Wszystko zacytował sam Adamek w facebookowym poście, który szybko stał się obiektem dziesiątek komentarzy ze strony użytkowników tego portalu społecznościowego.

Tomasz Adamek żartował z makijażystką

Przed każdym wejściem na wizję gwiazdy telewizji są odwiedzane przez makijażystki, które dbają o to, by twarze ekspertów doskonale prezentowały się przed kamerami w odpowiednio dobranym świetle. Gdy jedna z takich osób przyszła do "Górala", tego wzięło na żarty. "Makijażystka chciała mnie pomalować, ale jej powiedziałem, ze nie jestem jeszcze gotowy na ostatnia drogę" - podzielił się zabawną historią w mediach społecznościowych legendarny pięściarz z Gilowic.

Lawina komentarzy pod żartem Adamka

Jak można było się domyślić, pod wpisem szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy ze strony internautów. Co ciekawe, żart Tomasza Adamka przypadł im do gustu i śmiali się do łez. Nie zabrakło także kolejnych opinii doceniających wkład "Górala" w historię rodzimego sportu. "Mistrz i legenda w jednym", "Super Tomasz i tak trzymaj pozdrawiam", "Mistrz we wszelakiej formie, legancko i tego" - czytamy między innymi pod historią na Facebooku.