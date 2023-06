Przeżyliśmy szok tuż przed walką Pudzianowskiego ze Szpilką. Aż musieliśmy przetrzeć oczy ze zdumienia na widok ich różnicy w wadze!

Mariusz Pudzianowski wspominał smakołyki z dzieciństwa. Gdy usłyszał pytanie o to, od razu zaświeciły mu się oczy. To gotowała mu mama

Od kiedy tylko ogłoszono walkę Pudzianowskiego ze Szpilką było wiadomo, że będzie to prawdziwy hit. Dwie czołowe gwiazdy KSW skrzyżują rękawice już w sobotę, a emocje powoli sięgają zenitu. Tradycyjnie dzień przed galą odbędzie się oficjalne ważenie i ostatnie konfrontacje twarzą w twarz, a ceremonię tę poprzedza poranne ważenie. W związku z tym już teraz poznaliśmy różnicę w wadze między "Pudzianem" a "Szpilą", która zszokuje wielu kibiców. Były pretendent do mistrzostwa świata WBC w boksie tak ciężki nie był jeszcze nigdy! Jeśli ktoś spodziewał się przewagi fizycznej byłego strongmana, może się nieźle zdziwić.

Przeżyliśmy szok tuż przed walką Pudzianowskiego ze Szpilką. Znikoma różnica w wadze!

Rano dzień przed walką Pudzianowski wniósł na wagę 116,7 kg, co od pewnego czasu jest jego normą. W ostatnim starciu z Mamedem Khalidovem ważył niewiele więcej - 117,5 kg, a przed efektownym zwycięstwem z Michałem Materlą 116 kg. Szpilka mógł się więc tego spodziewać i przygotował się na rywala. Świadczy o tym jego masa ciała, która jeszcze nigdy nie była tak duża. Były pięściarz wniósł na wagę aż 113,6 kg, czyli jest lżejszy od rywala o zaledwie 3 kg!

To spora różnica względem dwóch poprzednich walk "Szpili". W ostatnim pojedynku z Denisem Załęckim na High League 4 ważył 109 kg, a w debiucie z Siergiejem Radczenką na KSW 71 w czerwcu zeszłego roku było to jeszcze o 4 kilogramy mniej. Już w sobotę okaże się, czy przybranie na masie przełoży się na lepszą dyspozycję 34-latka, który musi być przygotowany m.in. na zapasy ze strony Pudzianowskiego. Były strongman także może być zaskoczony tak małą przewagą fizyczną nad rywalem, ale trudno spodziewać się, by zmieniło to jego nastawienie przed walką. Poniżej zobaczysz, jak Szpilka zmienił się przed walką z "Pudzianem:

