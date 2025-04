Po Wielkanocy Legię Warszawa czeka wielkie święto. 21 lat oczekiwania dobiegło końca

Hity z Legią Warszawa w Polskiej Lidze Boksu. Już po Wielkanocy

Po 21 latach przerwy do rywalizacji w Polskiej Lidze Boksu przystąpiło osiem drużyn, a choć za nami dopiero pierwsza kolejka, już teraz widać, że boks wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Emocji z pewnością nie zabraknie w kolejnych meczach. — To będzie wielki dzień dla Knurowa, a także całego Śląska. Mecze z Legią zawsze wywołują ogromne emocje, które czuję już nawet na kilka tygodni przed rywalizacją — mówi przed starciem z warszawską Legią Mieczysław Gołąb, prezes Concordii Knurów oraz Śląskiego Związku Bokserskiego, a także wiceprezes ds. finansowych Polskiego Związku Bokserskiego.

Rozłąka z ligą bokserską w Polsce trwała zdecydowanie za długo. Udowodniły to między innymi mecze w Warszawie i Knurowie. W stolicy Polski spotkanie na żywo oglądał komplet publiczności. Ostatecznie gospodarze pokonali Imperium Boxing Wałbrzych 14:4. Emocji nie brakowało w Knurowie. Podczas meczu Concordii z Pomorzaninem Boxing Team Toruń hala wypełniona była po brzegi. Dopiero ostatnia walka w wadze +90 kg przesądziła o zwycięstwie gości 10:8. Pełnej hali, ale także bardzo widowiskowych walk na wysokim poziomie sportowym, możemy się spodziewać 9 maja (piątek). W 3. kolejce PLB Legia zawalczy z Concordią w Knurowie, mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

W tym klubie boks trenował Karol Nawrocki

— To będzie wielki dzień dla Knurowa, a także całego Śląska. Mecze z Legią zawsze wywołują ogromne emocje, które czuję już nawet na kilka tygodni przed rywalizacją. Legioniści wygrali w pierwszym meczu, pokazali, że są mocni, więc spodziewam się świetnego meczu 9 maja — opowiada prezes. Dodaje: — Obiekt w Knurowie będzie wypełniony po brzegi. Już teraz wiemy, że nasza hala mogłaby być ze trzy razy większa, a i tak udałoby się ją wypełnić na takie widowisko. Nie mogę się już doczekać — to właśnie dla takich meczów została reaktywowana liga bokserska — komentuje prezes Concordii.

Zanim Knurów, Legia powalczy na szczycie PLB z klubem z Kielc

Choć mecz Concordii z Legią odbędzie się dopiero za miesiąc, w Knurowie już teraz czuć rosnące napięcie – wielki dzień zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak dojdzie do tego hitowego starcia, czeka nas jeszcze druga kolejka PLB. W nadchodzącej serii gier zapowiadają się aż dwa prawdziwe szlagiery. W Warszawie Legia zmierzy się z Rushh Kielce, natomiast Pomorzanin Boxing Team Toruń podejmie Potężnie Ciechocinek. Wszystkie cztery drużyny mają na koncie po jednym zwycięstwie, co sprawia, że każde z tych spotkań może odegrać kluczową rolę w dalszej rywalizacji. Concordia stanie za to przed szansą na rehabilitację po porażce z pierwszej kolejki — tym razem zmierzy się na wyjeździe z Golden Team Nowy Sącz.

Druga kolejka PLB rozpocznie się 25 kwietnia o godzinie 17:30 w Wałbrzychu, gdzie miejscowe Imperium Boxing podejmie Wisłok 1995 Rzeszów. To starcie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, a pozostałe trzy mecze będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

— Cieszę się, że liga wreszcie ruszyła – brakowało tych bokserskich emocji. Pierwsza kolejka była niesamowita, ale wszystko wskazuje na to, że druga dostarczy jeszcze więcej wrażeń — mówi prezes Concordii. Dodaje również: — Emocje to jedno, ale równie ważne jest to, jak wielu młodych ludzi na nowo zainteresowało się boksem dzięki reaktywacji ligi. To ogromna szansa dla zawodników, by zaprezentować swoje umiejętności, rywalizować w profesjonalnych warunkach i budować sportową postawę opartą na wzajemnym szacunku.

