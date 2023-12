Przez lata Popek przyzwyczajał swoich fanów do modyfikacji swojego ciała. Skaryfikacja oraz liczne tatuaże zdobiące niemalże całe jego ciało, a nawet gałki oczne to już jednak przeżytek. Niedawno Paweł Mikołajuw zdecydował się na liczne tatuaże zdobiące jego twarz, a po jednym z ostatnich postów wielu fanów gwiazdora GROMDY nie ukrywało niepokoju o stan rapera. To jednak nic w porównaniu do tego, co teraz postanowił pokazać i napisać Popek na Instagramie.

Popek zmienił swoją twarz w czaszkę. Przerażający wpis gwiazdora GROMDY

Na profilu Mikołajuwa pojawiło się zdjęcie jego twarzy, która w zasadzie jej nie przypomina. Zamiast normalnych rysów widać za to podobieństwo czaszki. Fani od razu mogli zastanawiać się, czy to prawdziwy projekt, czy nałożony na zdjęcie filtr - niedawno Popek chwalił się wytatuowanym napisem nachodzącym na skroń, czoło oraz znaczną część policzka. Na tym zdjęciu próżno go jednak szukać. Sam opis do posta mógł jednak przerazić internautów. - Projekt skończony, mam dość. Tak mnie napie****a glowa, że nie mogę zebrać myśli. Będąc z wami szczery to wszystko mnie przerosło. Skończyliśmy o 4 rano. Zawsze chciałem być sławny i mieć w c**j pieniędzy. Okazało się to dla mnie przekleństwem - napisał enigmatycznie Mikołajuw.

Przerażająca przemiana Popka! To, co zrobił sobie z twarzą wywołuje ogromny lęk. Ciarki przechodzą, mówi o przekleństwie

- Piszę to do młodego pokolenia przyszłych artystów. Pieniądze i fejm są przereklamowane jak kok***a w Kolumbii i Popek na YouTube. Mam nadzieję, że już nikt na ulicy nie powie do mnie już nigdy więcej Popuś czy to ty? Od dzisiaj jestem mam nadzieję k***a dla was niewidzialny. Kocham was wszystkich, nienawidzę siebie za to kim jestem. J***ć - zakończył Popek kierując swoje słowa do osób zaczynających dopiero swoją karierę. Fani rapera znów nie kryli swojego zaniepokojenia mając nadzieję, że dalsze losy Popka będą tylko lepsze.