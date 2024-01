Seksowna dziennikarka TVP pokazała sylwestrową kreację. Fajerwerki wystrzeliły w tym roku wcześniej! [ZDJĘCIA]

Zdębieliśmy po tym, co pokazał Mateusz Masternak. Aż trudno było mu utrzymać emocje. Dostał wyjątkową wiadomość

Nie są to tanie rzeczy...

2023 rok to już tylko historia. Cały świat celebrował minionej nocy zakończenie starego roku i hucznie przywitał rok 2024. Imprezy, fajerwerki, strzelające szampany i wystrzałowe kreacje – tak co roku wygląda 31 grudnia. Wiele osób chwali się w mediach społecznościowych, jak wyglądały ich sylwestrowe zabawy. Do tego grona należy także piękna dziennikarka TVP Sport, Aleksandra Pika.

Piękna dziennikarka TVP skradła serca kibiców na meczu z Łotwą. Błyszczała najjaśniej na Narodowym

Aleksandra Pika pokazała sylwestrową kreację. Seksowna dziennikarka TVP zachwyciła fanów

Aleksandra Pika w swoich mediach społecznościowych regularnie publikuje nie tylko materiały związane z pracą. Na jej Instagramie można zobaczyć wiele zdjęć zawodowych, ale nie brakuje także relacji z podróży czy życia prywatnego.

Zjawiskowa dziennikarka TVP Sport pokazała na InstaStories, jak spędzała w tym roku Sylwestra. Trudno nie zachwycić się jej niesamowitą stylizacją. Czarna, świecąca sukienka i kozaki sprawiły, że Pika wyglądała niesamowicie.

Zobacz zdjęcia dziennikarki TVP Sport Aleksandry Piki w galerii poniżej.

Aleksandra Pika, według portalu Clamor.pl, urodziła się w 1995 roku. Prywatnie jest fanką „Czerwonych Diabłów”, czyli Manchesteru United. Jej konto na Instagramie obserwuje niemal 10 tysięcy kibiców.

Dziennikarka zawodowo zajmuje się m.in. sportami walki. Regularnie można oglądać jej materiały w „Magazynie Ring”. Często pojawia się również w „Sportowym Wieczorze”.