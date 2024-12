i Autor: YouTube/ Gimper screen Tomasz "Gimper" Działowy

wielka przemiana

Szok, co Gimper zrobił ze swoim ciałem! Potwornie się zmienił. Były gwiazdor FAME jest cięższy o kilkanaście kilogramów

Przygoda Tomasza Działowego w federacji FAME trwała ponad dwa lata. W tym czasie stoczył on 3 pojedynki (2-1), a także był współprowadzącym konferencje promujące kolejnego wydarzenia. Z gali na galę jego progres fizyczny był co prawda widoczny, jednak niewiele osób mogło spodziewać się, jak bardzo na przestrzeni ostatniego roku zmienił się Gimper. Obecnie wnosi on na wagę o 13 kilogramów więcej, a jego przemiana szokuje.