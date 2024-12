i Autor: SE Andrzej Gołota

"lekka sprzeczka"

Andrzej Gołota wprost zapytany o znokautowanie Zatyki! "Nie było nic takiego!". Mówi o lekkiej sprzeczce

W ostatnich dniach nazwisko Andrzeja Gołoty znów znalazło się na ustach wielu kibiców boksu i nie tylko, kiedy media obiegła informacja o tym, że na gali Babilon 50, "Andrew" przy stoliku znokautował Henryka Zatykę, byłego wielokrotnego mistrza Polski w wadze superciężkiej. Podczas gali Suzuki Boxing Night 32 w Lublinie, przed walką Julii Szeremety, Gołota miał okazję odnieść się do tego zajścia i zaczął łagodzić to, co się wydarzyło mówiąc jedynie o lekkiej sprzeczce.