Siwiejący Mike Tyson wpadł w głęboką nostalgię. Zastanawiający wpis legendy boksu

Mike Tyson wróci do boksu? Media łączą go z potężnym hitem, jest gotów to zrobić

Mike Tyson to prawdziwa legenda w świecie boksu. Nawet jeśli nie wszyscy pamiętają doskonale same wyniki jego starć w ringu, to niektóre zachowania obrosły legendą daleko wykraczającą poza świat sportu. Dla przykładu podczas starcia z Evanderem Holyfieldem Tyson postanowił... odgryźć rywalowi kawałek ucha. Scenka ta była później wykorzystywana w wielu filmach komediowych za Wielką Wodą. Dzisiaj "Bestia" jest już bardziej pokorna. Swoją popularność 57-latek, na którego brodzie widać już sporo siwizny, wykorzystuje do rozkręcania biznesu opartego na plantacjach marihuany. Jednak czasami skupia się na bardziej życiowych kwestiach. Jego nostalgiczny wpis odbił się głośnym echem na Instagramie.

Porażające wyznanie Artura Szpilki. To naprawdę stało się z nim po walce z Pudzianowskim. Nic już nie ukrywał

Mike Tyson przekazał ważną wiadomość

Sportowcy z reguły informują za pośrednictwem mediów społecznościowych o bieżących wydarzeniach. Często publikują materiały z treningów czy bezpośrednio związane z najbliższymi wyzwaniami na arenach. Tymczasem Tyson na portalu społecznościowym postanowił zaprezentować swoje motto, które dla wielu może być dość zaskakujące i zagadkowe. "Jesteś tym, czym powiedziałeś, że jesteś" - napisał przy biało-czarnej fotce z jeszcze innym cytatem Amerykanin.

Mariusz Pudzianowski się złamał! Tych słów gwiazdora KSW nikt nie spodziewał się usłyszeć, kompletna szczerość

Nostalgiczne motto Tysona

Na zdjęciu widać zrzut ekranu z wpisu, jaki Tyson zamieścił wcześniej na Twitterze. "Jakie są najważniejsze słowa na świecie? JESTEM. Teraz wszystkie słowa, które wstawisz po nich będą oznaczały kim naprawdę jesteś" - napisał w klimatycznym wpisie legendarny były pięściarz zza Wielkiej Wody.