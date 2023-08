Mariusz Pudzianowski się złamał! Tych słów gwiazdora KSW nikt nie spodziewał się usłyszeć, kompletna szczerość

Daro Lew bez litości do Gikiewicza. Wyzywa go na walkę, zero litości, "zrobię z ciebie zwykłą maść do moich stópek"

Pomimo 46. lat na karku, Mariusz Pudzianowski wciąż może pochwalić się sylwetką, formą oraz kondycją, której pozazdrościć mogliby o wiele młodsi ludzie. Jeden z największych gwiazdorów federacji KSW swój sukces zawdzięcza jednak ciężkiej pracy oraz wyrobionemu stylowi życia, za który nawet potrafi mocno mu się oberwać. Przez lata swojej kariery, podczas której "Pudzian" jest niezwykle aktywny w sieci, były strongman stał się ulubieńcem internautów, dla których jest pewnego rodzaju motywacją. Jak się jednak okazuje, Pudzianowski również jest tylko człowiekiem.

Wstawanie Pudzianowskiego każdego dnia przed 6 rano i bieganie stało się już znakiem rozpoznawczym gwiazdora KSW i dla wielu osób jest to niemalże nieodłączny element życia "Pudziana". Podczas jednej z ostatnich relacji w mediach społecznościowych ten postanowił jednak zdecydować się na słowa, których raczej nikt nie spodziewał się usłyszeć.

- Dzień jak co dzień. 5:50, ciężko było wstać… Co to znaczy ciężko? Nie chce się… Ale swoje trzeba zrobić. - wyznał do kamery Mariusz Pudzianowski, który mimo wielkiej niechęci zebrał się z łóżka i wyruszył wykonywać swoje obowiązki. Do tej pory raczej nieczęsto zdarzało się mówić Pudzianowskiemu, że nie chce mu się iść na trening lub do pracy, jednak tym razem powiedział, co naprawdę czuje.