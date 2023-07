Dotarliśmy do zdjęć Andrzeja Fonfary sprzed 17 lat! Tak wyglądał najbliższy rywal Marcina Najmana, będziecie w szoku

Aktywność wielu sportowców w mediach społecznościowych wzrasta, kiedy zaczynają przygotowywać się do kolejnej walki lub nadchodzących zawodów lub meczów. Mariusz Pudzianowski jednak jest jednym z tych gwiazd, które publikują kolejne materiały w sieci tak samo regularnie bez względu na okoliczności. Gwiazdor KSW niejednokrotnie już dzielił się swoimi przemyśleniami, czy memami poprawiającymi mu humor, jednak najczęściej dodaje on zdjęcia i filmy traktujące o jego treningach lub pracy. Jeden z nich wywołał ostrą reakcję fana.

W kierunku Mariusza Pudzianowskiego padły bardzo przykre słowa! Ostra reakcja na wpis byłego strongmana

"Pudzian", który ma masę obowiązków związanych z prowadzonymi przez niego działalnościami postanowił opublikować na swoim Instagramie przed kilkoma dniami zdjęcie podczas pracy. Gwiazdor KSW nie zwalniał tempa nawet pomimo tęgiego upału i otrzymał przez to mocną wiadomość, w której wypunktował Pudzianowskiego odnosząc się do jego wieku oraz trybu życia.

Mariusz Pudzianowski otrzymał łamiącą serce wiadomość. Słowa ostrzejsze niż nóż padły w kierunku gwiazdora KSW

- Mariusz do cholery ,co ci po tej robocie życie ci ucieka przez palce a już dziadek jesteś ,używaj życia ,jedz na wycieczkę ,znajdź dziewczynę,zacznij kasę wydawać ,a nie tylko tyrać i kisić ,żyj Marian żyj bo kostucha nie wiesz kiedy zapuka ,a sensem życia nie jest tylko tyranie od 5 rano do wieczora (pis. oryg.) - napisał pod postem "Pudziana" jeden z internautów wbijając mu olbrzymią szpilę.