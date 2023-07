i Autor: SE, AP PHOTO Mariusz Pudzianowski. Andrzej Duda

zwrócił się do prezydenta

Mariusz Pudzianowski zwrócił się do Andrzeja Dudy i jeszcze nie wiedział, co go czeka! Wywołał lawinę, wszystko przez jedno zdjęcie

Waldemar Kowalski 7:31

Na profilach Mariusza Pudzianowskiego w mediach społecznościowych nie brakuje kolejnych prześmiewczych zdjęć oraz wszelkiego rodzaju memów, którymi gwiazdor KSW dzieli się ze swoimi fanami, pokazując dystans do siebie. Tym razem siłacz opublikował zdjęcie, na którym jego twarz została wklejona na miejsce twarzy Andrzeja Dudy i zwrócił się do prezydenta naszego kraju. Lawina komentarzy ruszyła natychmiast.