Radzikowski pokazał zdjęcie z Pudzianowskim i napisał o walce. Gigantyczne poruszenie, prawdziwy zalew komentarzy

łzy same napływają do oczu

Krzysztof Radzikowski doskonale radzi sobie po zakończeniu kariery strongmana. W tej dyscyplinie sportu zdobywał mnóstwo medali, ale nie można pokusić się o stwierdzenie, że był tak popularny, jak ma to miejsce teraz. Duży rozgłos przyniosły mu występy w programie "Gogglebox" TTV i fani w mig zaczęli rozpoznawać Radzikowskiego. Popularność sprawiła, że dostał ofertę wystąpienia na gali FAME MMA.

Radzikowski kontra Pudzianowski? Tajemniczy wpis w mediach społecznościowych

Jego debiut miał miejsce w październiku 2021 roku. Przegrał wówczas z "Bestią" Piechowiakiem i wydawało się, że do klatki wróci bardzo szybko. Tak się jednak nie stało i na kolejny pojedynek Radzikowskiego kibice wciąż czekają. Były strongman postanowił podgrzać atmosferę i dać nadzieję kibicom na powrót do walki. I zrobił to po mistrzowsku.

Na profilu Krzysztofa Radzikowskiego w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z Mariuszem Pudzianowskim. - Spotkanie po latach - czytamy w opisie fotografii. To, co wywołało jednak największą falę komentarzy znalazło się nieco niżej. - A co do walki... - dodał Radzikowski i fani od razu zaczęli snuć wizje jego pojedynku z Pudzianowskim. - Walka byłaby ciekawa moim zdaniem, szacun dla Pudziana za dotychczasowe osiągnięcia sportowe ale Radzika bym nie spisywał tak na starcie na straty - napisał jeden z fanów. - Krzysio z całym szacunkiem lubię cię ale nie ta liga walka z Mariuszem. Tyberiusz już się o tym przekonał - dodał inny internauta.