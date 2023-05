Krzysztof Radzikowski pierwszy raz tak dobitnie o FAME MMA i pieniądzach za walkę! Prawdziwe trzęsienie ziemi

Przez federację FAME MMA od początku jej istnienia przewinęła się masa twórców, celebrytów, gwiazd muzyki itp., a na galach w studiu niejednokrotnie gościli nawet piłkarze w osobach Jakuba Modera i Sławomira Peszki. Wielu z nich musiało jednak zadowolić się jedną walką i wszystko wskazuje na to, że identycznie sytuacja wygląda u Krzysztofa Radzikowskiego. Gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz były strongman swój pojedynek z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem stoczył na gali FAME 12, w listopadzie 2021 roku i od tamtej pory nie dane mu było zameldować się w klatce. Teraz postanowił wprost powiedzieć, że ma żal do federacji.

Krzysztof Radzikowski ma żal do FAME MMA! Powiedział o zarobkach za walkę i umowie z federacją

Siłacz niejednokrotnie był pytany przez swoich fanów o kolejną walkę na FAME, jednak odpowiadał wtedy jedynie, że ma nadzieję, iż taka się odbędzie niebawem. Teraz całkowicie zmienił swoją narrację. W rozmowie z Konradem Karwatem na kanale "Między seriami" na YouTube wprost powiedział, że liczył na większą ilość starć.

- Mam żal o to, że umowa była podpisana na 3 walki i wiadomo, nie muszą się one odbyć, bo był zapis, że jak się nie odbędą, to się nie odbędą. Tylko jestem ciekaw, co by było, gdybym to ja nie dopełnił warunków umowy… Czy też by było tak fajnie, świetnie i machnięcie ręką? Ja mogę być wdzięczny FAME, że zmieniłem styl życia, sylwetkę, wygląd, poznałem nowych fajnych ludzie itd. (…) Jest jednak niedosyt, trochę żalu. Miało być na trzy, było na raz. Poczułem się trochę jak „był, zarobił, dobra”. - wyznał gwiazdor Gogglebox TTV. Przy okazji zahaczył również o temat wynagrodzenia za swoją jedyną walkę.

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV pierwszy raz tak dobitnie o FAME MMA i pieniądzach za walkę! Prawdziwe trzęsienie ziemi

Z perspektywy czasu Radzikowski uważa, że wziął za mało za swój pojedynek, co tłumaczył nieznajomością branży i nie wiedział, ile jego usługi mogą być w zasadzie warte. Ponadto, jak sam przyznał, dziś po usłyszeniu takiej stawki, nawet nie kontynuowałby rozmowy. - Ja sprzedałem PPV za dwa razy tyle, co wziąłem za walkę. Gdyby teraz do tego doszło i by mi zaproponowano takie pieniądze, to bym powiedział „dobra, na razie, dziękuję, jadę do domu” - wypalił "Radzik" ujawniając, że nie jest zadowolony ze swojej gaży.

