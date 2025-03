Spotkanie Trump - Zełenski. Tego akcentu prawie nikt nie zauważył! Wyjątkowe trofeum dla prezydenta USA?!

Donald Trump stracił milion dolarów przez Andrzeja Gołotę! Znany komentator po latach wszystko ujawnił, co za historia

Sulęcki vs Achmedow

Spotkanie Trump – Zełenski. Pas mistrza świata podczas rozmów

Media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności po mocnej dyskusji pomiędzy prezydentem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Ukrainy. Spotkanie miało na celu podpisanie umowy dotyczące eksploatacji metali ziem rzadkich na terytorium naszego zachodniego sąsiada. Finalnie nie podpisano kontraktu, a media obserwowały bardzo ostrą dyskusję pomiędzy JD Vancem i Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim.

Gdy wszyscy skupiali się na mocnej dyskusji, fani boksu mogli dostrzec coś wyjątkowego. Na specjalnym stoliku w Gabinecie Owalnym tuż obok prezydenta Ukrainy pojawił się... pas mistrza świata w boksie federacji WBC Ołeksandra Usyka. Niewykluczone, że był to gest skierowany w stronę Donalda Trumpa.

Jak wiadomo, prezydent Stanów Zjednoczonych jest wielkim fanem boksu. Przed laty pojawił się nawet na wielkiej gali boksu, w której walczył Andrzej Gołota z Lennoxem Lewisem. Trump postawił milion dolarów na Polaka, tracąc ogromne pieniądze.

Tak Donald Trump skomentował spotkanie z Zełenskim

Donald Trump po zakończeniu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim wystosował komunikat do mediów, przyznając, że jego zdaniem prezydent Ukrainy nie pragnie zakończenia wojny z Rosją.

- Wołodymyr Zełenski chce wrócić natychmiast do rozmów. Nie mogę na to pozwolić w tej chwili. Nie wyglądał na człowieka, który pragnie pokoju. [...] Myślę, że trochę za ostro zagrał, a my szukamy pokoju. Ja chcę pokoju, nie chcemy ładować się w 10-letnią wojnę, nie szukamy kogoś, kto się chce ładować w gierki - chcemy pokoju - powiedział.

