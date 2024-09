Szef KSW dosadnie o Tomaszu Adamku. Zaczął go irytować jedną rzeczą. Tak wypowiedział się o walce z Khalidovem

Artur Szpilka bez pardonu uderzył w Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka! Zawodnik KSW nie ma co do tego wątpliwości, padły mocne słowa

Szpilka nie ma co do tego złudzeń

Powrót Tomasza Adamka do sportów walki był wielkim wydarzeniem. Zwłaszcza, że były mistrz świata zdecydował się na dołączenie do freak-fightowej federacji, a konkretnie FAME. Jego "ponowny" debiut nastąpił jednak w KSW. Podczas lutowej gali KSW: Epic zmierzył się w boksie z Mamedem Khalidovem i o starciu było niebywale głośno. Pojedynek zakończył się porażką legendy KSW, a wszystkiemu była winna kontuzja Khalidova. Wielu ekspertów twierdziło, że gdyby nie uraz zawodnika MMA, ten wygrałby to starcie. Dlatego głośno mówi się o rewanżu.

Szef KSW mocno o Adamku

Sam Khalidov wyrażał chęć ponownego starcia z pięściarzem. Na razie nie ma jednak konkretów i być może szybko one nie nadejdą. Może o tym świadczyć ostatnia wypowiedź szefa KSW Martina Lewandowskiego. W rozmowie z "MyMMA" wyjawił, że jedna kwestia w postawie Adamka zaczęła go irytować. - Dla mnie Mamed tą walkę wygrywał. Pewnie by ją wygrał, gdyby nie kontuzja. Oczywiście to jest takie gdybanie, nie chciałbym tutaj odbierać Tomkowi wygranej. No ale wyglądał w tej walce słabo - ocenił Lewandowski.

Co z rewanżem Adamek - Khalidov

- Pozostałych jego dwóch pojedynków nie oglądałem, nie interesowały mnie one. Nie były dla mnie one w ogóle interesujące. Trochę wokół niego takich niepotrzebnych tematów się zaczęło gdzieś tam plątać. Irytuje mnie to jego gadanie wieczne, o tym jak on to mówi – kasie - zdradził szef KSW. Na razie przyszłość Adamka nie jest znana. Pięściarz kontrakt z FAME miał podpisany na dwie walki, które są już za nim. Jednak Adamek jasno nie zadeklarował, że przechodzi na sportową emeryturę.