Tomasz Adamek zwrócił się do Julii Szeremety. Radzi jej wyjazd z Polski. I w dodatku namawia ją do kontrowersyjnego ruchu!

Niewielu kibiców mogło się spodziewać, że na igrzyskach olimpijskich w Paryżu przełamana zostanie niekorzystna polskiego boksu i po wielu latach posuchy reprezentant biało-czerwonych stanie na podium. Nie dość, że Julia Szeremeta zawalczyła w olimpijskim finale, to w dodatku droga do najważniejszego pojedynku na igrzyskach była zachwycająca. Styl walki 21-latki podziwiali eksperci z całego świata. Po zdobyciu srebrnego medalu Szeremeta od razu stała się gwiazdą polskiego pięściarstwa. O tym, jak w najbliższej przyszłości powinna postąpić pięściarka, powiedział Tomasz Adamek.

Adamek doradza Szeremecie

Były mistrz świata w boksie twierdzi, że zawodniczka jak i jej sztab powinni rozważyć jak najszybszy wyjazd do Stanów Zjednoczony, czy Wielkiej Brytanii. - Szeremeta ma naprawdę spory talent i bardzo podoba mi się jej styl. Wraz ze swoim sztabem musi jednak szybko działać, żeby nie zostać w tyle. Boks kobiecy nie jest w Europie na wysokim poziomie, więc trzeba szybko stąd wyjeżdżać do USA czy Wielkiej Brytanii. Na treningu Kariera w sporcie jest krótka i bardzo niepewna, więc jeśli tylko przepisy boksu amatorskiego tego nie wykluczają, to uważam, że Szeremeta nie powinna się wahać i zawalczyć w klatce na gali freak-fightowej.musi bić się z chłopakami, bo niedługo zabraknie jej wartościowych sparingpartnerek. Innej drogi nie ma - powiedział Adamek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Polacy nie lubią rozmawiać o pieniądzach, ale naprawdę kariera sportowa trwa bardzo krótko, a przez ten czas trzeba zrobić wszystko, by zabezpieczyć się do końca życia

Szeremeta we freak-fightach?

"Góral" uważa również, że gdyby Szeremeta dostała propozycję walki we freak-fightach, powinna z niej skorzystać ze względu na pieniądze. - Kariera w sporcie jest krótka i bardzo niepewna, więc jeśli tylko przepisy boksu amatorskiego tego nie wykluczają, to uważam, że Szeremeta nie powinna się wahać i zawalczyć w klatce na gali freak-fightowej - uważa Adamek. - Byłoby głupotą, gdyby odmówiła przyjęcia oferty 10 razy wyżej niż to, co może zarobić w boksie amatorskim w kolejnych latach. Ja przystałem na takie propozycje dopiero po karierze sportowej, ale nie ma przeciwwskazań, by zarabiać w ten sposób także w jej czasie i w ten sposób finansować sobie przygotowania na najwyższym poziomie - przyznał pięściarz.