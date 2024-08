Julia Szeremeta bez szans z finale z Lin! Polka wicemistrzynią olimpijską!

21:46

Bez zaskoczenia, Lin wygrywa z Julią Szeremetą i zdobywa złoty medal. Srebro dla Polki, co jest i tak wielkim sukcesem!

Runda 3

KONIEC! Polka po kilkudziesięciu sekundach trzeciej partii w końcu potrafiła mocniej trafić rywalkę i nią zachwiać, ale to było zbyt mało. Sama w końcu dostała tak mocno, że z jej nosa polała się krew. Tajwanka nie dała w zasadzie już więcej okazji Polce, która pod koniec miała szansę na wygraną tylko dzięki nokautowi, o co oczywiście byłoby niezwykle trudno. Choć jeszcze czekamy na werdykt, to zaskoczenia nie będzie i Lin wygra to starcie.

Runda 3

Start ostatniej rundy!

Runda 2

Zdecydowanie więcej chaosu w tej rundzie, Szeremeta próbowała skrócić dystans i właśnie w tym zamieszaniu ją skutecznie okładać, ale Lin zdołała to przetrwać i dalej kontrolowała przebieg walki. Lewy prosty Tajwanki skutecznie odstraszał Szeremetę i nie pozwalał jej zbliżyć się na krótszy dystans. Jeszcze Polka rzuciła się w ostatnich sekundach, ale nie zdołała trafić rywalki.

Runda 2

Start drugiej partii!

Runda 1

Polka, będąca niższą, starała się skracać dystans i być bardziej aktywną od rywalki od pierwszych chwil. Tajwanka korzystając jednak ze swojej przewagi ramion dobrze punktowała Szeremetę. Na 20 sekund przed końcem Lin zepchnęła Polką w narożnik i dodatkowo zapunktowała. Niestety, pierwsza runda zdecydowanie dla Tajwanki.

Runda 1

Zaczęły!

21:32

Szeremeta też już w ringu! Przypomnijmy, że Tajwanka ma 28 lat, Polka niespełna 21.

21:31

Lin już wchodzi do ringu.

21:30

Pamiętajmy, że jaki to nie byłby medal, Szeremeta przejdzie do historii, bowiem zdobędzie pierwszy medal dla polskiego boksu od 1992 roku!

21:27

Widzimy przegotowania do walki, Julia Szeremeta już zakłada swój kask.

21:22

Przypomnijmy, że walka trwać będzie 3 razy po 3 minuty. Przerwy między rundami trwają minutę.

21:13

Tylko kilkanaście minut zostało do finałowej walki w boksie kobiet w wadze piórkowej, w którym Polka Julia Szeremeta zmierzy się z Tajwanką Yu-ting Lin.

21:00

Witamy w relacji na żywo z walki finałowej Szeremeta - Lin w boksie w wadze piórkowej na IO Paryż 2024. Start walki o 21:30.

Julia Szeremeta to jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń, jeśli chodzi o wyniki polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Nasza pięściarka awansowała do finału po drodze pokonując cztery rywalki – Omailyn Alcalę, Tinę Rahimi, Ashleyann Lozadę i Nesthy Petecio. W każdej z walk miała sporo przewagi nad rywalkami: pierwszą i ostatnią z nich wygrała 4:1, a drugą i trzecią 5:0. Z pewnością o Szeremecie jest bardzo głośno nie tylko z powodu jej występu, ale także działalności w sieci, która wywołała bardzo mocną reakcję w kraju jej rywalki Yu-ting Lin, o czym pisaliśmy parę dni temu. Naszej pięściarce oberwało się za publikację żartów z płci jej nadchodzącej rywalki – choć usunęła ona swoje wpisy, to internauci uwiecznili je na zrzutach ekranu. Julię Szeremetę w jej walce o złoto olimpijskie wspiera oczywiście środowisko bokserskie w Polsce – ze specjalną wiadomością do Polski zwrócili się m.in. Dariusz Michalczewski czy... Marcin Najman, który opublikował swój wpis tuż przed finałem z udziałem naszej zawodniczki.