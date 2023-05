Szybki i wściekły Tomasz Adamek! Nie zgadniesz, jakiego sportu spróbował były mistrz, szalone wideo

Adamek to były mistrz świata w wagach półciężkiej i junior ciężkiej oraz pretendent do tytułu w królewskiej wadze ciężkiej. "Góral" z Gilowic zapewnia, że jeszcze raz zobaczymy go w ringu, a pożegnalną walkę ma stoczyć w przyszłym roku.

Tomasz Adamek za kierownicą samochodu wyścigowego

Adamek od kilku tygodni jest w Polsce i czasu nie marnuje. Utytułowany pięściarz spotyka się z młodzieżą po przejściach, gości na galach boksu oraz próbuje nowych dla siebie sportów. I to tych najbardziej ekstremalnych. Adamek pochwalił się właśnie w internecie, jak radzi sobie za kierownicą samochodu wyścigowego. "Moja nowa rola. Adamek za sterami! Jazda samochodem wyścigowym to nie są żarty. Przy takich prędkościach i naprężeniu samochodu to jest CHWILA, moment nieuwagi i znikasz z planszy. Tak jak z jazdą na co dzień trzeba wykazać sporo pokory" - napisał Adamek na Instagramie.