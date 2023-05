Dariusz Michalczewski i Tomasz Adamek przy jednym stole! Wymowne zdjęcie, szykuje się coś grubego

Michalczewski jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" zapytany, kto jest najlepszym polskim pięściarzem w historii, odpowiedział bez chwili zawahania - "Ja, Adamek nie ma do mnie podjazdu". "Góral" z Gilowic w kilku wywiadach nawiązał do tych słów i rzecz jasna siebie wskazał jako numer jeden. Uszczypliwości zatem między panami w ostatnim czasie nie brakowało, ale gdy doszło do spraw poważnych, byli znakomici zawodnicy spotkali się przy jednym stole i szybko doszli do porozumienia.

Michalczewski i Adamek doszli do porozumienia

Tajemnicze zdjęcie na swojego Instagrama wstawił Michalczewski i od razu wyobraźnia internautów została rozbudzona do granic możliwości. Nie brakowało głosów, że panowie wkrótce spotkają się w ringu i tam wyjaśnią sobie wszystkie niejasności. Jak się jednak okazało, chodzi o coś znacznie ważniejszego. "Już niedługo poznacie szczegóły projektu, który realizujemy wspólnie z Tomkiem Adamkiem. Mistrzowie pomagają - szczegóły wkrótce. Dziękuję Tomek" - napisał "Tygrys". Czekamy zatem na konkrety!

i Autor: instagram.com/dariuszmichalczewski_official Dariusz Michalczewski i Tomasz Adamek