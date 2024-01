Takich obrazków z Andrzejem Gołotą jeszcze nie było. Porażający widok. Emocjonalna reakcja kibiców na nagranie z Gołotą

Andrzej Gołota zdecydowaną część swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam stawiał pierwsze kroki na wielkiej, pięściarskiej scenie oraz to tam stawał przed szansą na zdobycie pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej i mierzył się z legendami boksu. Czasami padały pytania, czy Gołota zdecyduje się na powrót do ojczyzny, ale obecnie nie widać na to szans. Mimo wszystko polscy kibice pamiętają o byłym pięściarzu i chętnie dowiadują się, jak wiedzie mu się w życiu.

Gołota na niesamowitym koncercie

A dzięki aktywności jego żony w mediach społecznościowych, co jakiś czas widzimy obrazki z byłym pięściarzem. Tym razem Mariola Gołota postanowiła pochwalić się wydarzeniem, w którym uczestniczyła wraz z mężem. Para udała się do Las Vegas, a konkretnie do najnowocześniejszej areny widowiskowo-rozrywkowej "The Sphere". Obiekt ma kształt kuli o średnicy 157 metrów. Hala stała się nowym symbolem Las Vegas.

Obiekt może pomieścić blisko 19 tysięcy widzów, którzy po wejściu do środka mogą oglądać obrazy wyświetlane na największym na świecie ekranie LED w rozdzielczości 16K, który mierzy 15 tys. m kw. Andrzej i Mariola Gołotowie byli na koncercie U2 i po nagraniu żony pięściarza widać, jak ogromny efekt robi wspomniany ekran. Fani byli zachwyceni. - Coś niesamowitego - czytamy w jednym z komentarzy. - Ależ to pięknie wygląda - napisał inny internauta.