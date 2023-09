Te informacje o Diablo Włodarczyku rozwścieczyły wielu. Ostrych komentarzy nie było końca, zawód to mało powiedziane

Krzysztof Włodarczyk z pewnością byłby jedną z największych gwiazd polskiego sportu, jaka zdecydowała się na walkę w organizacji freak-fightowej. „Diablo” miał zmierzyć się w swoim debiucie na FAME MMA z Arkadiuszem Tańculą, który ma duże doświadczenie w walkach celebrytów i byłoby to dla niego wielkie wyzwanie sportowe. Do walki jednak nie doszło i najpewniej już nie dojdzie, bowiem gdy wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk wycofał się z występu na FAME, a dużą rolę miał w tym jego promotor bokserski Andrzej Wasilewski, wielki przeciwnik freak-fightów. Teraz Włodarczyk zmierzy się w kolejnej walce bokserskiej, ale fani są do niej zdecydowanie negatywnie nastawieni.

Gromy spadają na dobór rywala dla Włodarczyka. Kibice nie kryją rozczarowania

W sprawie niedoszłej walki „Diablo” ze strony Wasilewskiego padły oskarżenia, że FAME ogłosiło walkę boksera bez podpisania z nim umowy, gdy ten ma do tego zaplanowaną na jesień walkę właśnie w boksie. Przedstawiciele FAME natomiast wyrazili zaskoczenie, że po ustaleniu wszelkich warunków z Włodarczykiem ten nagle się wycofał.

Teraz natomiast ujawniono, z kim były mistrz świata wagi junior ciężkiej zmierzy się 7 października w Jastrzębiu-Zdroju. Jego rywalem będzie Fabio Maldonado, który ma większe doświadczenie w MMA niż w boksie! Brazylijczyk w swojej bogatej karierze walczył nawet w UFC, a łącznie ma 45 (28-17) walk w MMA oraz 36 (29-7) walk bokserskich, choć warto zauważyć, że zdecydowaną większość wygranych odniósł w Brazylii i walcząc przeciwko rodakom. Na arenie międzynarodowej najczęściej przegrywał.

Fani nie kryją rozczarowania takim doborem rywala. – Z całym szacunkiem do jednego i drugiego... WSTYD. Miało być wielkie wyzwanie, a jest ex mma zawodnik, który nie umie w boksie i dostaje lanie raz po raz – napisał na X (dawniej Twitter) komentator Maciej Turski (pracujący również w FAME, należy zauważyć). Warto jednak też pochylić się nad komentarzami pod jego wpisem – wielu fanów podziela zdanie znanego dziennikarza: „to mu promotor wyzwanie sportowe załatwił haha”, „Za to nikt tego nie obejrzy”, „Poważnie?” - pisali fani. Co ciekawe – wpis, do którego odnosił się Maciej Turski, zniknął z X. Na oficjalnej stronie organizatora gali widnieje jednak potwierdzenie, że Włodarczyk będzie walczył z Maldonado.

Okniński zdradza tajemnice Diablo Włodarczyka