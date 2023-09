To już pewne! Popek zawalczy na gołe pięści, szef Gromdy wszystko zdradził

Artur Binkowski stoczy pożegnalną walkę! Znamy szczegóły. "Orzeł Biały" wróci na ring jeszcze we wrześniu

Popek już od kilku gal jest twarzą Gromdy, ale między linami jeszcze go nie widzieliśmy. Grabowski od początku współpracy ze znanym raperem zapewniał jednak, że prędzej czy później, ale i on spróbuje swoich sił w starciu na gołe pięści.

Popek zawalczy na Gromda 15

Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się to już na następnej, jubileuszowej gali. Nie znamy jeszcze terminu Gromda 15, ale to właśnie wtedy Popek ma zadebiutować w tek krwawej formule sportów walki.

- Popek będzie walczył na Gromda 15. Po dzisiejszej gali jedzie do Zakopanego na obóz, bo sam już stwierdził, że ma dosyć wszystkich używek i teraz chce się wreszcie skupić na poprawie zdrowia. Kto będzie jego rywalem? Tego jeszcze nie wiemy, ale ten ktoś musi być medialny i musi groźnie wyglądać - zdradził nam Grabowski.

Więcej od szefa Gromdy w materiale wideo poniżej!