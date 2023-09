Tomasz Adamek bez ogródek o walce z Mamedem Khalidovem! Postawił jasne warunki [TYLKO U NAS]

Kolejne walki Mameda Khalidova cieszą się niemniejszym zainteresowaniem, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu i teraz gwiazdor federacji KSW znów zwrócił na siebie uwagę wielu fanów sportów walki sugerując, że niebawem może dojść do jego walki w boksie. Do tych informacji miał już okazję odnieść się jeden z włodarzy organizacji KSW Martin Lewandowski, który przyznał, że obecny kontrakt Mameda jak najbardziej zezwala mu na walkę w boksie, a teraz o komentarz pokusił się Tomasz Adamek podczas swojej ostatniej rozmowy z "Super Expressem". Jak wynika ze słów legendarnego pięściarza, nic nie jest jeszcze przesądzone, ale wydaje się być na dobrej drodze do tego.

Co z walką Adamek - Khalidov? "Góral" postawił jasne warunki, o wszystkim opowiedział

"Góral" postawił jednak warunki. Ewentualna walka Adamek - Khalidov musi odbyć się nie tylko w boksie, ale również w normalnych, bokserskich rękawicach. 47-latek nie dopuszcza bowiem żadnej ingerencji i zamiany na małe rękawice. - Jeżeli będzie wszystko podogrywane, to ja mogę walczyć. Oczywiście w formule boksu. Ja się tam nie bawię w żadne MMA itd., bo ja parteru nie znam na tyle, żeby walczyć, ale w boksie mogę walczyć! Zdrowy jestem (…) Z Mateuszem Borkiem rozmawiałem nawet dzisiaj. Czekamy na jakieś informacje. - ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" Adamek. Zobaczcie całą rozmowę w materiale wideo poniżej!