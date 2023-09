Szef KSW otwarcie w sprawie Khalidova: Mamed postawił nas pod ścianą... [TYLKO U NAS]

Pomimo upływając lat, walki Mameda Khalidova wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie bez względu na to, z kim mierzy się gwiazdor federacji KSW. Niedawno wywołał on niemałe poruszenie pytając swoich fanów w mediach społecznościowych, co powiedzieliby na jego walkę nie w MMA, a w boksie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Khalidov miałby zmierzyć się w ringu z inną legendą sportów walki w Polsce, Tomaszem Adamkiem. Do planów Mameda miał okazję odnieść się Martin Lewandowski, jeden z szefów federacji KSW podczas swojej rozmowy z Andrzejem Kostyrą.

Mamed Khalidov zawalczy w boksie? Martin Lewandowski komentuje doniesienia

- Mogę powiedzieć tutaj, że nie było żadnej konsultacji i sam odpalił te wrotki. Powiem szczerze, że nie jestem jakoś specjalnie przygotowany do odpowiedzi na to pytanie, bo jeszcze nie dzwoniłem do Mameda. Tylko w biurze zorientowałem się, czy ktoś coś wie. Okazało się, że nikt nic nie wie więc myślę, że wszystkich postawił tak trochę pod ścianą. - wyznał w uśmiechem na ustach Martin Lewandowski komentując obecną sytuację Khalidova. Szef KSW dodał również, że wiele podmiotów próbuje nie tylko podkupić im zawodników, ale również szuka wszelakich kruczków, proponując np. walki w boksie, jeśli umowa zawodnika z KSW obowiązuje jedynie na formułę MMA. Zobaczcie całą rozmowę z Martinem Lewandowskim w materiale wideo poniżej!

