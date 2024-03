Tomasz Adamek poznał rywala na FAME MMA 21! To będzie hit, mamy oficjalne potwierdzenie walki

Tomasz Adamek - Bandura w walce wieczoru FAME MMA 21

Tomasz Adamek 24 lutego stoczył pierwszą walkę od ponad pięciu lat i w starciu legend na XTB KSW Epic pokonał Mameda Khalidova. Ten doznał kontuzji, która wykluczyła go z walki po trzeciej rundzie, jednak zwycięstwo mocno rozochociło "Górala". Jego występ na gali KSW był dogadany z FAME MMA, bo to właśnie z tą federacją związał się kontraktem we wrześniu zeszłego roku. W 2024 r. Adamek ma stoczyć dla FAME dwie walki, a pierwsza z nich odbędzie się już na najbliższej gali - FAME MMA 21. 18 maja w PreZero Arenie w Gliwicach dojdzie do starcia byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych z "Bandurą", czyli niezwykle popularnym internetowym twórcą, który współtworzy "Bungee".

- To będzie historyczne starcie i zderzenie dwóch kompletnie różnych światów – wielokrotnie utytułowanego i jednego z najbardziej uznanych polskich pięściarzy – Tomasza „Górala” Adamka, z członkiem należącym do Bungee, czyli do jednego z najpopularniejszych kanałów rozrywkowych na krajowym YouTube! Postać, którą za swoją osobowość kochają i znają miliony – Patryk „Bandura” Bandurski! Ten pojedynek zapisze się kartach historii… - ogłosiło oficjalnie FAME MMA.

